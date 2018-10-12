Мотоциклист сбил велосипедиста на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-12T09:42:40+03:00

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В четверг, 11 октября, на 253 км федеральной автомобильной дороги М-10 "Россия", которая проходит через Торжокский район Тверской области, произошла авария с участием велосипедиста. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было около 15:00.

Известно, что 52-летний велосипедист попал под колеса мотоцикла "Ямаха", когда пытался пересечь проезжую часть. После ДТП обладатель мотоцикла предпочел скрыться, однако чуть позже удалось установить, что транспортное средство принадлежит 54-летнему мужчине.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии велосипедист попал с различными травмами в больницу.