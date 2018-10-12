Мотоциклист без прав врезался в ограждение на трассе М-10 в Твери

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-12T09:42:12+03:00

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В Твери мотоциклист врезался в водоналивное ограждение. Авария произошла 11 октября в 21:40 на 175 километре автотрассы М-10 «Россия». Этот участок относится к Пролетарскому району Твери.

По информации региональной Госавтоинспекции, 35-летний мужчина без прав ехал на мотоцикле «BMW R1200GS». Он неправильно выбрал скорость движения и не учел дорожных условий. В результате мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение.

В результате аварии он получил травмы. Медики госпитализировали его в больницу.