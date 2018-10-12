2018-10-12T09:31:31+03:00
Происшествия

Водитель отечественного внедорожника столкнулся с фурой в Тверской области

В результате аварии мужчина получил травмы
Альберт БОЙКОВ
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В ДТП пострадал обладатель "Нивы" Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ ДТП пострадал обладатель "Нивы" Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В четверг, 11 октября, в поселке Фирово Тверской области произошла авария, в результате которой пострадал 30-летний мужчина. Дорожное происшествие случилось около 09:55 на улице Новой, в районе дома №69.

Известно, что 30-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2121" не смог выбрать правильную скорость движения и боковой интервал, в результате чего столкнулся с фурой "Скания", которая двигалась по встречной полосе. От удара "Нива" съехала в кювет, где затем врезалась в забор.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии водитель "ВАЗа" попал с травмами в больницу.

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