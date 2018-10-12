При переименовании улицы Володарского в Твери жителям не придется менять документы

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-12T09:12:03+03:00

В городе может появиться улица Андрея Дементьева и площадь Михаила Тверского

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В Твери планируют переименовать два объекта: улицу Володарского и Советскую площадь. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по топонимике. В городе может появиться улица Андрея Дементьева и площадь Михаила Тверского.

Поскольку на улице Володарского находится ряд жилых домов, особое внимание уделено вопросу, связанному с документами жителей, прописанных на этой улице. В соответствии с информацией различных ведомств переименование не повлечет серьезных сложностей для горожан. Об этом сообщают в администрации Твери.

Например, жителям не придется менять паспорта. Потому что при вступлении в силу решения об изменении адреса объекта адресации внесение изменений в ранее выданные документы в обязательном порядке не требуется. А при замене документов будет вноситься уже обновленная информация.

Также переименование улицы никак не повлияет на оказание муниципальных услуг.

Окончательное решение по вопросу присвоения объектам новых названий будет принято депутатами Тверской городской Думы.