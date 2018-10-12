2018-10-12T08:41:27+03:00
Происшествия

Два осужденных сбежали из исправительной колонии в Тверской области

Молодые люди работали на продовольственном складе учреждения
Виктория ЖУКОВА
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Проходят оперативно-розыскные мероприятияПроходят оперативно-розыскные мероприятияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области из колонии сбежали двое осужденных. 11 октября в исправительной колонии №10, которая находится в поселке Металлистов Калининского района, обнаружили отсутствие двух заключённых. Пропали два парня 23 и 27 лет. Их осудили на два с половиной года.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области, эти молодые люди пользовались правом передвижения все колонии за примерное поведение. Они работали на продовольственном складе учреждения.

Для поиска осужденных проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

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