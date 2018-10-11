2018-10-11T19:30:33+03:00
Общество

Следователи СК возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты трем работникам в Тверской области

Сотрудникам предприятия не платили почти год
Виктория ЖУКОВА
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Расследование продолжаетсяРасследование продолжаетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области следователи СК расследуют уголовное дело о полной невыплате зарплаты работникам муниципального предприятия.

По данным следствия, три сотрудника «Максатихинского автотранспортного пассажирского предприятия» в период с 23 июня 2017 по 29 марта этого года не получали зарплату. Им не выплатили порядка 85 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, имеются данные, которые указывают на то, что руководство предприятия имело реальную возможность заплатить работника вовремя. Деньги сотрудники не получали из-за личной заинтересованности руководства.

Следователи СК устанавливают подробности произошедшего. В рамках расследования будут допрошены сотрудники и руководства предприятия.

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