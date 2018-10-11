В Тверской области отметят 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской
В Тверской области отметят 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Торжественные мероприятия пройдут на 15 октября в Кашине. Участие в них примут паломники, местные жители, представители духовенства, православных общественных организаций, молодежь и почетные гости.
В кафедральном соборе Вознесения Господня в Кашине пройдет Божественная литургия. А в Николаевском Клобуковом женском монастыре состоится Архиерейский совет Тверской митрополии, в районном Доме культуры покажут театрализованное представление «Житие святой благоверной княгини Анны Кашинской». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Святая Анна Кашинская – дочь ростовского князя Дмитрия Борисовича, родилась в октябре 1280 года. В ноябре 1294 года в Спасо-Преображенском соборе прошло ее венчание с князем Михаилом Тверским.