В Тверской области открыта лыжероллерная трасса

СЕГОДНЯ 17:48 2018-10-11T17:49:08+03:00

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В Удомельском городском округе открыта лыжероллерная трасса, - в рамах реконструкции спортивного объекта обустроена новая асфальтовая дорожка длиной 900 метров. Также заменена система освещения. В этом году запланирована установка велосипедной парковки, тренажёрной беседки и оборудования для сдачи ГТО. Спортивный комплекс предназначен как для тренировок учеников спортивных школ и клубов и всех желающих горожан.

В ходе торжественного открытия трассы состоялось открытое первенство детско-юношеской спортивной школы Удомли по лыжероллерамПриняли участие более 60 спортсменов из Твери, Торжка и Торжокского района, Максатихи и Удомли.