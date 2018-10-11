Тверской спортсмен взял "золото" на кубке президента республики Татарстан по самбо
Участвовало 200 спортсменов из 25 стран
Тверской спортсмен взял "золото" на кубке президента республики Татарстан по самбо
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С 4 по 7 октября во Дворце единоборств «Ак Барс» прошел международный турнир по самбо на Кубок Президента Республики Татарстан на котором достойно выступили тверские сопортсмены. Турнир проходил в 27 весовых категориях.
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 25 стран: России, Германии, Франции, Италии, Чехии, Венгрии, Нидерландов и других.
В разделе боевое самбо в весовой категории 82 килограмм "золото" взял тверской спортсмен, представитель "Спортивной школы олимпийского резерва по видам единоборств" Асланбек Кодзаев. В финале самбист уверенно победил Ивана Ложкина из Кстово.