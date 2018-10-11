Жителя Тверской области заставили убрать забор от реки

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-11T17:16:32+03:00

Природа, она для всех Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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Сотрудники Минприроды Тверской области выявили факты ограничения доступа к водному объекту и его береговой полосе.

- На расстоянии менее 20 метров от уреза воды собственником одного из участков, расположенных в деревне Изворотень, в водоохранной зоне реки был установлен забор, препятствующий свободному доступу граждан к реке, - сообщает ведомство.

В соответствии с Водным кодексом полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их.

Ширина береговой полосы водоёмов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев.

Нарушителю назначен административный штраф и выдано предписание об устранении нарушений, согласно которому необходимо освободить береговую полосу реки от забора.

Аредписание исполнено, забор демонтирован, свободный доступ граждан к реке восстановлен.