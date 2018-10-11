2018-10-11T18:13:19+03:00
Происшествия

В колонию отправится серийный похититель велосипедов в Твери

Суд приговорил мужчину к четырем годам
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина похитил семь велосипедовМужчина похитил семь велосипедовФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Твери Пролетарский районный суд назначил наказание похитителю велосипедов.

Установлено, что обвиняемый с мая по июль текущего года похитил семь велосипедов. Орудовал злоумышленник в жилых домах Пролетарского района Твери. Двухколёсные транспортные средства похищал он с балконов, лестничных площадок и кладовок.

Материальный ущерб для каждого владельца составил от 5500 до 20000 рублей. Все велосипеды злоумышленник продавал.

Как сообщает пресс-служба суда, чтобы украсть три велосипеда злоумышленник незаконно проникал в помещения, повреждая замки. В остальных случаях он пассатижами срезал тросы, с помощью которых владельцы закрепили свои велосипеды.

Мужчина на четыре года отправится в колонию строгого режима.

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