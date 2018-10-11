2018-10-11T16:38:41+03:00
Общество

Традиционный фестиваль «Покровские гулянья» пройдет в Тверской области

Для гостей пройдут бесплатные мастер-классы
Виктория ЖУКОВА
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Запланированы выступления фольклорных коллективовЗапланированы выступления фольклорных коллективовФото: Олег УКЛАДОВ
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В Тверской области пройдет праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Отметят его 14 октября в деревне Василёво Торжокского района.

Фестиваль «Покровские гулянья» - одно из ярких событий в календаре мероприятий региона, привлекающее гостей не только из районов Верхневолжья, но и других областей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В рамках фестиваля всех желающих приглашают на народную встречу зимы в музей-терем «Птицы счастья». Там участникам будет представлена экспозиция «Государева дорога». Ее история рассказывает о путевых дворцах, городских гербах, народных промыслах, о Торжке и других городах Государева тракта.

Ремесленники проведут для гостей праздника бесплатные мастер-классы по золотному шитью, верховой набойке по ткани и гончарному делу. Также запланированы лекции и выступления фольклорных коллективов.

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