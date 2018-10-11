2018-10-11T16:00:15+03:00
Происшествия

Перед пожаром в доме Тверской области хозяева топили баню

Следователи проверяют все версии произошедшего
Виктория ЖУКОВА
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Загорелся жилой дом Фото: УМЧС России по Тверской областиЗагорелся жилой дом Фото: УМЧС России по Тверской области
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Следователи СК разбираются в причинах пожара, на котором погибли мужчина и женщина. По данному факту проводится доследственная проверка.

Вечером 10 октября загорелся жилой дом на улице Осташковская в поселке Селижарово. Огонь полностью уничтожил крышу одноэтажного деревянного строения. Также внутренняя отделка стен повредилась от термического воздействия. Сгорели также хозяйственная постройка и баня, которые находились на заднем дворе дома.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, во время пожара погибли двое: 35-летняя женщина и 51-летний мужчина - хозяин дома.

Следователи СК опросили жители близлежащих домов. Они рассказали, что незадолго до возникновения пожара, на заднем дворе дома хозяева топили баню.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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