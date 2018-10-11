2018-10-11T15:17:20+03:00
Здоровье

С маленькими пациентами больницы Твери провели тематическое занятие "Жили-были сказки"

Урок прошел в Центре детской неврологии и медицинской реабилитации
Виктория ЖУКОВА
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Детям рассказали про сказки Фото: Минздрав Тверской областиДетям рассказали про сказки Фото: Минздрав Тверской области
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Маленьким пациентам детской больницы Твери провели занятия на тему «Жили-были сказки». Развлекать детей два раза в месяц приходят сотрудники центральной городской библиотеки имени Герцена.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, такая сказкотерапия очень нравится маленьким пациентам. Дети увлеченно слушают сказки и с их помощью учатся различать добро и зло, любить, сопереживать. Сказки дарят им новые ощущения и впечатления.

Кроме того для ребят открылась выставка работ учеников-художников. Рассматривая картины, дети испытывают положительные эмоции, получают эстетическое удовольствие, а также учатся воспринимать красоту цвета и различать оттенки. А еще рассказывая о своих впечатлениях, ребенок значительно расширяет словарный запас.

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