32-летний житель Тверской области отправится в колонию за сбыт запрещенного вещества

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-11T14:36:25+03:00

Суд назначил ему шесть лет лишения свободы

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В Тверской области вступил в законную силу приговор по уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотических средств. Прокуратура Андреапольского района поддержала государственное обвинение в отношении 32-летнего мужчины.

На судебном заседании установлено, что в июне этого года обвиняемый приобрел в Осташкове наркотическое вещество в значительном размере. Запрещенное вещество он привез на своем автомобиле в Андреаполь. Там он стал продавать наркотики жителям Андреаполя и Западной Двины.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, Андреапольский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на шесть лет. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии строгого режима.