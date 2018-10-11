2018-10-11T14:36:25+03:00
Происшествия

32-летний житель Тверской области отправится в колонию за сбыт запрещенного вещества

Суд назначил ему шесть лет лишения свободы
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Приговор вступил в законную силу. Фото: архив "КП"Приговор вступил в законную силу. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверской области вступил в законную силу приговор по уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотических средств. Прокуратура Андреапольского района поддержала государственное обвинение в отношении 32-летнего мужчины.

На судебном заседании установлено, что в июне этого года обвиняемый приобрел в Осташкове наркотическое вещество в значительном размере. Запрещенное вещество он привез на своем автомобиле в Андреаполь. Там он стал продавать наркотики жителям Андреаполя и Западной Двины.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, Андреапольский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на шесть лет. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Тверской области заставили убрать забор от реки
Традиционный фестиваль «Покровские гулянья» пройдет в Тверской области
Перед пожаром в доме Тверской области хозяева топили баню
С маленькими пациентами больницы Твери провели тематическое занятие "Жили-были сказки"
На перекрестке в Твери столкнулись две отечественные легковушки
В Тверской области подняли затонувший теплоход «Кинель»
71-летнюю женщину сбила легковушка в Тверской области
Две мошенницы забрали у 84-летней бабушки 100 тысяч рублей в Тверской области
Артём Мустюков назначен исполняющим обязанности Министра сельского хозяйства Тверской области
Мусоровоз в Твери наехал на спорткар “Porsche”
Водитель японской легковушки пострадал в аварии в Тверской области
Неадекватный мужчина ударил полицейского молотком по носу в Тверской области
Еще трех медработников клиники Тверского медуниверситета суд отправил под домашний арест
Улицу Володарского и площадь Советскую в Твери планируют переименовать
Пенсионерка пострадал в ДТП в Тверской области
Водитель немецкого грузовика насмерть сбил мужчину в Тверской области
Мужчина и женщина погибли во время пожара в Тверской области
До конца осени в порядок приведут три общественные зоны в Твери
Более 500 килограммов некачественного мяса изъяли с предприятий Тверской области
Спасатели в Твери помогли рабочим, которые оказались заблокированы на высоте 12 метров
В новые дома из аварийного жилья в Тверской области переселяли мертвые души
Почетные грамоты вручили трем жителям Тверской области, которые вынесли пожилую женщину из горящего дома
72-летний мужчина ударил ножом свою сожительницу в Тверской области
Тверские спортсмены завоевали "золото" на чемпионате мира по панкратиону
Тверские вузы устроят общеуниверситетский день открытых дверей
Молодежь Тверской области приглашают принять участие в акции "Я – патриот"
Ушел в отставку Министр сельского хозяйства Тверской области Павел Мигулев