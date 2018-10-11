32-летний житель Тверской области отправится в колонию за сбыт запрещенного вещества
В Тверской области вступил в законную силу приговор по уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотических средств. Прокуратура Андреапольского района поддержала государственное обвинение в отношении 32-летнего мужчины.
На судебном заседании установлено, что в июне этого года обвиняемый приобрел в Осташкове наркотическое вещество в значительном размере. Запрещенное вещество он привез на своем автомобиле в Андреаполь. Там он стал продавать наркотики жителям Андреаполя и Западной Двины.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, Андреапольский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на шесть лет. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии строгого режима.