На перекрестке в Твери столкнулись две отечественные легковушки

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-11T14:01:12+03:00

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В Твери на улице Бебеля столкнулись два отечественных автомобиля. Авария произошла 10 октября около 16:06 в районе дома № 3 на нерегулируемом перекрестке.

36-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ 21101 по второстепенной дороге. Он не пропустил автомобиль "LADA 111960", который пересекал перекресток по главной дороге. За рулем второй машины была 24-летняя девушка.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тверской области, в результате аварии травмы получила 58-летняя женщина- пассажир "Лады". Она ехала на переднем пассажирском сидении справа и была пристегнута ремнем безопасности. Бригада скорой медицинской помощи доставила женщину в больницу, однако от госпитализации пострадавшая отказалась.