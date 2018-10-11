2018-10-11T14:01:12+03:00
Происшествия

На перекрестке в Твери столкнулись две отечественные легковушки

Травмы получила одна женщина
Виктория ЖУКОВА
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Место аварии. Фото: УГИБДД России по Тверской областиМесто аварии. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери на улице Бебеля столкнулись два отечественных автомобиля. Авария произошла 10 октября около 16:06 в районе дома № 3 на нерегулируемом перекрестке.

36-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ 21101 по второстепенной дороге. Он не пропустил автомобиль "LADA 111960", который пересекал перекресток по главной дороге. За рулем второй машины была 24-летняя девушка.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тверской области, в результате аварии травмы получила 58-летняя женщина- пассажир "Лады". Она ехала на переднем пассажирском сидении справа и была пристегнута ремнем безопасности. Бригада скорой медицинской помощи доставила женщину в больницу, однако от госпитализации пострадавшая отказалась.

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