В Тверской области подняли затонувший теплоход «Кинель»
Участвовали в работах водолазы и спасатели морской службы
Подняли пассажирский теплоход «Кинель». Фото: ФГБУ «Морспасслужба»
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В Тверской области водолазы подняли пассажирский теплоход «Кинель». Судно затонуло в акватории грузового порта в городе Белый Кимрского района. Работы проходили с 25 по 30 сентября.
В ФГБУ «Морспасслужба» сообщают, что сначала водолазы службы обследовали затонувший теплоход, определили его точное положение на грунте и выдали свои рекомендации по способу подъема.
После водолазного осмотра и выполненных расчетов по судоподъему, объект успешно подняли на поверхность с помощью несамоходного плавкрана и буксира.
Участвовали в работах водолазы и спасатели службы.
Судно затонуло в акватории грузового порта Фото: ФГБУ «Морспасслужба»