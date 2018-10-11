В Тверской области подняли затонувший теплоход «Кинель»

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-11T13:30:11+03:00

Участвовали в работах водолазы и спасатели морской службы

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В Тверской области водолазы подняли пассажирский теплоход «Кинель». Судно затонуло в акватории грузового порта в городе Белый Кимрского района. Работы проходили с 25 по 30 сентября.

В ФГБУ «Морспасслужба» сообщают, что сначала водолазы службы обследовали затонувший теплоход, определили его точное положение на грунте и выдали свои рекомендации по способу подъема.

После водолазного осмотра и выполненных расчетов по судоподъему, объект успешно подняли на поверхность с помощью несамоходного плавкрана и буксира.

Участвовали в работах водолазы и спасатели службы.