71-летнюю женщину сбила легковушка в Тверской области
Врачи осмотрели пострадавшую и отпустили домой
На дороге сбили женщину Фото: архив "КП"
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В Тверской области сбили пожилую женщину. Авария произошла на втором километре автодороги Выползово-Михайловское в Бологовском районе 10 октября.
По данным Тверской Госавтоинспекции, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 ехал в сторону поселка Выползово. 71-летняя женщина шла по дороге в попутном направлении. Водитель не заметил женщину и не успел затормозить.
В результате наезда пенсионерка получила травмы. Медики отвезли ее в больницу, где оказали первую медицинскую помощь. После этого женщину отпустили домой.