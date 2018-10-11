71-летнюю женщину сбила легковушка в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-11T13:01:42+03:00

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В Тверской области сбили пожилую женщину. Авария произошла на втором километре автодороги Выползово-Михайловское в Бологовском районе 10 октября.

По данным Тверской Госавтоинспекции, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 ехал в сторону поселка Выползово. 71-летняя женщина шла по дороге в попутном направлении. Водитель не заметил женщину и не успел затормозить.

В результате наезда пенсионерка получила травмы. Медики отвезли ее в больницу, где оказали первую медицинскую помощь. После этого женщину отпустили домой.