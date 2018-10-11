2018-10-11T12:26:28+03:00
Происшествия

Две мошенницы забрали у 84-летней бабушки 100 тысяч рублей в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Виктория ЖУКОВА
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Фигуранток поместили под арестФигуранток поместили под арестФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области к полицейским обратилась 84-летняя жительница Кимр. Женщина рассказала, что ее обманули мошенники.

Установлено, что к ней в квартиру пришли две незнакомые женщины, которые предложили вылечить пенсионерку от болезни. Потерпевшая впустила незнакомок в жилище. За свои услуги мошенницы попросили 100 тысяч рублей. Получив деньги, они скрылись.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили пенсионерку и её соседей, а также наметили пути отхода предполагаемых преступниц.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности злоумышленниц. Ими оказались две неработающие жительницы одного из регионов России, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Женщины полицейским рассказали, что похищенные деньги они потратили. Фигуранток поместили под арест. Оперативники проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.

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