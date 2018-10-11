2018-10-11T12:02:44+03:00
Политика

Артём Мустюков назначен исполняющим обязанности Министра сельского хозяйства Тверской области

Павел Мигулёв вышел на пенсию
Виктория ЖУКОВА
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Артём Мустюков Фото: региональное министерство сельского хозяйстваАртём Мустюков Фото: региональное министерство сельского хозяйства
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Артём Мустюков назначен исполняющим обязанности Министра сельского хозяйства Тверской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатора Тверской области Игорь Руденя.

Ранее эту должность занимал Павел Мигулёв. 10 октября он был освобождён по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Артём Мустюков последние пять лет работал заместителем Министра сельского хозяйства региона, а также являлся начальником управления экономики и целевых программ.

В пресс-службе областного правительства сообщают, что отрасль сельского хозяйства Тверской области курирует заместитель Председателя Правительства региона Андрей Наумов, который также возглавляет Министерство природных ресурсов и экологии региона.

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