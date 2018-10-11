2018-10-11T11:39:29+03:00
Происшествия

Мусоровоз в Твери наехал на спорткар “Porsche”

Авария произошла на улице Орджоникидзе
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Место аварии Фото: группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь" (Алена Кузнецова)Место аварии Фото: группа в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь" (Алена Кузнецова)
Изменить размер текста:

В Твери спорткар “Porsche 718” оказался под мусоровозом. Авария произошла 10 октября около 19:00 на улице Орджоникидзе.

По предварительным данным, водитель КамАЗа не заметил иномарку, которая на большой скорости проезжала с правой стороны. Мусоровоз стал перестраиваться с левого ряда и наехал на спорткар. Возможно, автомобиль попал в "мертвую зону". В результате грузовик задел задними колёсами капот иномарки.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, которое установит виновного.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две мошенницы забрали у 84-летней бабушки 100 тысяч рублей в Тверской области
Артём Мустюков назначен исполняющим обязанности Министра сельского хозяйства Тверской области
Водитель японской легковушки пострадал в аварии в Тверской области
Неадекватный мужчина ударил полицейского молотком по носу в Тверской области
Еще трех медработников клиники Тверского медуниверситета суд отправил под домашний арест
Улицу Володарского и площадь Советскую в Твери планируют переименовать
Пенсионерка пострадал в ДТП в Тверской области
Водитель немецкого грузовика насмерть сбил мужчину в Тверской области
Мужчина и женщина погибли во время пожара в Тверской области
До конца осени в порядок приведут три общественные зоны в Твери
Более 500 килограммов некачественного мяса изъяли с предприятий Тверской области
Спасатели в Твери помогли рабочим, которые оказались заблокированы на высоте 12 метров
В новые дома из аварийного жилья в Тверской области переселяли мертвые души
Почетные грамоты вручили трем жителям Тверской области, которые вынесли пожилую женщину из горящего дома
72-летний мужчина ударил ножом свою сожительницу в Тверской области
Тверские спортсмены завоевали "золото" на чемпионате мира по панкратиону
Тверские вузы устроят общеуниверситетский день открытых дверей
Молодежь Тверской области приглашают принять участие в акции "Я – патриот"
Ушел в отставку Министр сельского хозяйства Тверской области Павел Мигулев