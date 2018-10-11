Мусоровоз в Твери наехал на спорткар “Porsche”

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-11T11:39:29+03:00

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В Твери спорткар “Porsche 718” оказался под мусоровозом. Авария произошла 10 октября около 19:00 на улице Орджоникидзе.

По предварительным данным, водитель КамАЗа не заметил иномарку, которая на большой скорости проезжала с правой стороны. Мусоровоз стал перестраиваться с левого ряда и наехал на спорткар. Возможно, автомобиль попал в "мертвую зону". В результате грузовик задел задними колёсами капот иномарки.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, которое установит виновного.