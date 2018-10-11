2018-10-11T11:12:43+03:00
Происшествия

Водитель японской легковушки пострадал в аварии в Тверской области

ДТП произошло по вине водителя грузовики
Альберт БОЙКОВ
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В аварии пострадал водитель легковушки Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВ аварии пострадал водитель легковушки Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В среду, 10 октября, в Ржеве Тверской области произошло ДТП, в котором пострадал мужчина. Дорожное происшествие случилось на улицы Никиты Головни в районе дома №24 "Б", когда на часах было 19:45.

Известно, что 67-летний водитель грузовика "ВСМ" при повороте налево не уступил дорогу 31-летнему обладателю автомобиля "Мазда-6", который двигался по встречной полосе. В результате произошло столкновение.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.

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