2018-10-11T11:11:19+03:00
Происшествия

Неадекватный мужчина ударил полицейского молотком по носу в Тверской области

На место вызвали бригаду специального назначения
Виктория ЖУКОВА
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Расследование продолжается. Фото: архив "КП"Расследование продолжается. Фото: архив "КП"
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В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

По версии следствия, ночью 10 октября обвиняемый стал дебоширить в своей квартире. Очевидцы вызвали бригаду медиков. Врачи установили, что мужчина находится в невменяемом состоянии и вызвали полицейских. Стражи правопорядка попытались остановить злоумышленника, который стал размахивать ножом. После этого мужчина стал бить одного из сотрудников полиции палкой по груди.

Оперативники приняли решение вызвать на место бригаду специального назначения. Однако мужчина не успокоился и продолжил драться. В итоге он схватил молоток и ударил им полицейского по носу.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в рамках расследования уголовного дела назначены экспертизы. Следователи СК устанавливают подробности произошедшего.

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