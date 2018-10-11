Еще трех медработников клиники Тверского медуниверситета суд отправил под домашний арест

СЕГОДНЯ 10:47 2018-10-11T10:47:44+03:00

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В Твери продолжается расследование уголовного дело по факту мошенничества в отношении медработников клиники медуниверситета. 10 октября Московский районный суд назначил троим фигурантам по делу меру пресечения в виде заключения под домашний арест. Дома в течение двух месяцев будут сидеть врач-акушер, врач-кардиолог и ассистент кафедры госпитальной хирургии ТГМУ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 9 октября также под домашний арест отправили завотделением клиники. Еще двум подозреваемым был продлен срок задержания на 72 часа.

По версии следствия, сотрудники клиники получали средства из Фонда обязательного медицинского страхования по фиктивным документам об операциях, которые фактически не проводились. А указанные в документах пациенты никогда клинику не посещали. Сумма похищенных средств - свыше 1,7 млн рублей.