Улицу Володарского и площадь Советскую в Твери планируют переименовать

СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-11T10:26:59+03:00

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В Твери две территории сменят свое название. 10 октября в администрации города состоялось заседание комиссии по топонимике. Участники обсудили вопрос о переименовании двух объектов, а именно улицы Володарского и Советской площади.

Улице предлагается присвоить имя поэта Андрея Дементьева, а площадь возможно станет носить имя небесного покровителя города Святого Благоверного князя Михаила Тверского. Большинством голосов решение о переименовании было принято.

Инициатором переименования улицы Володарского выступил Международный общественный фонд «Российский фонд мира». Ведь Андрей Дементьев неизменно был предан своей родной Тверской земле. По его инициативе в Твери был открыт единственный в России Дом поэзии.