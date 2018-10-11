Пенсионерка пострадал в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-11T09:58:00+03:00

Потерпевшую доставили в больницу на попутке

Изменить размер текста: A A

В среду, 10 октября, в Ржеве Тверской области произошла авария, в которой получила травмы пожилая женщина. Дорожный инцидент случился в 21.00 на нерегулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Ленина.

Известно, что 31-летний водитель автомобиля "Тойота Рав 4" въезжая на перекресток со второстепенной дороги столкнулся обладателем «ВАЗа 2114», который имел преимущество в движении.

Как сообщает Управление Тверской области, в результате аварии 61-летняя пассажирка отечественной легковушки попала в больницу. Кстати, к медикам потерпевшую доставил один из проезжающих мимо водителей.