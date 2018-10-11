2018-10-11T09:58:00+03:00
Происшествия

Пенсионерка пострадал в ДТП в Тверской области

Потерпевшую доставили в больницу на попутке
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Водитель иномарки нарушил ПДД Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВодитель иномарки нарушил ПДД Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В среду, 10 октября, в Ржеве Тверской области произошла авария, в которой получила травмы пожилая женщина. Дорожный инцидент случился в 21.00 на нерегулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Ленина.

Известно, что 31-летний водитель автомобиля "Тойота Рав 4" въезжая на перекресток со второстепенной дороги столкнулся обладателем «ВАЗа 2114», который имел преимущество в движении.

Как сообщает Управление Тверской области, в результате аварии 61-летняя пассажирка отечественной легковушки попала в больницу. Кстати, к медикам потерпевшую доставил один из проезжающих мимо водителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две мошенницы забрали у 84-летней бабушки 100 тысяч рублей в Тверской области
Артём Мустюков назначен исполняющим обязанности Министра сельского хозяйства Тверской области
Мусоровоз в Твери наехал на спорткар “Porsche”
Водитель японской легковушки пострадал в аварии в Тверской области
Неадекватный мужчина ударил полицейского молотком по носу в Тверской области
Еще трех медработников клиники Тверского медуниверситета суд отправил под домашний арест
Улицу Володарского и площадь Советскую в Твери планируют переименовать
Водитель немецкого грузовика насмерть сбил мужчину в Тверской области
Мужчина и женщина погибли во время пожара в Тверской области
До конца осени в порядок приведут три общественные зоны в Твери
Более 500 килограммов некачественного мяса изъяли с предприятий Тверской области
Спасатели в Твери помогли рабочим, которые оказались заблокированы на высоте 12 метров
В новые дома из аварийного жилья в Тверской области переселяли мертвые души
Почетные грамоты вручили трем жителям Тверской области, которые вынесли пожилую женщину из горящего дома
72-летний мужчина ударил ножом свою сожительницу в Тверской области
Тверские спортсмены завоевали "золото" на чемпионате мира по панкратиону
Тверские вузы устроят общеуниверситетский день открытых дверей
Молодежь Тверской области приглашают принять участие в акции "Я – патриот"
Ушел в отставку Министр сельского хозяйства Тверской области Павел Мигулев