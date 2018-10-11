Водитель немецкого грузовика насмерть сбил мужчину в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-11T09:50:34+03:00

У потерпевшего практически не было шансов выжить Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

Погибший неожиданно выбежал на дорогу и попал под колеса большегруза

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В среду, 10 октября, на 263 км автомобильной дороги "Балтия", проходящей через Оленинский район Тверской области, произошла авария с погибшим. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 22:30.

Установлено, что 54-летний водитель грузовика "Мерседес-Бенц Актрос" сбил 26-летнего мужчину, который неожиданно выбежал на дорогу перед приближающейся фурой. В зоне видимости потерпевшего был пешеходный переход, но мужчина до него почему-то не дошел.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, пешеход погиб на месте ДТП от полученных травм.