2018-10-11T09:50:34+03:00
Происшествия

Водитель немецкого грузовика насмерть сбил мужчину в Тверской области

Погибший неожиданно выбежал на дорогу и попал под колеса большегруза
Альберт БОЙКОВ
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У потерпевшего практически не было шансов выжить Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиУ потерпевшего практически не было шансов выжить Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В среду, 10 октября, на 263 км автомобильной дороги "Балтия", проходящей через Оленинский район Тверской области, произошла авария с погибшим. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 22:30.

Установлено, что 54-летний водитель грузовика "Мерседес-Бенц Актрос" сбил 26-летнего мужчину, который неожиданно выбежал на дорогу перед приближающейся фурой. В зоне видимости потерпевшего был пешеходный переход, но мужчина до него почему-то не дошел.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, пешеход погиб на месте ДТП от полученных травм.

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