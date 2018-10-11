2018-10-11T09:40:58+03:00
Происшествия

Мужчина и женщина погибли во время пожара в Тверской области

Загорелись жилые дома в Старице и Селижарово
Виктория ЖУКОВА
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Дома оперативно потушили пожарные. Фото: УМЧС России по Тверской области.Дома оперативно потушили пожарные. Фото: УМЧС России по Тверской области.
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В Тверской области загорелось два жилых дома. В среду в 21:46 вспыхнул дом в поселке Селижарово на улице Осташковской.

В результате огнем была уничтожена кровля и повреждены стены по всей площади. Во время пожара погиб хозяин дома 1968 года рождения. Причина и ущерб устанавливается.

Также в ночь на 11 октября загорелась квартира в доме в Старице на улице Станционной. Сообщение о возгорании поступило в 01:17. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. В пожаре погибла 42-летняя женщина. об этом сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области.

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