2018-10-11T09:16:25+03:00
Общество

До конца осени в порядок приведут три общественные зоны в Твери

Запланированы работы еще на нескольких территориях
Виктория ЖУКОВА
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Работы идут полным ходом. Фото: администрация ТвериРаботы идут полным ходом. Фото: администрация Твери
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В Твери продолжается благоустройство общественных зон. Ремонтные работы ведутся на трех участках: в парке «Тьмака», в Мамулино и на улице Артюхиной. Завершатся они до конца ноября.

Территории для благоустройства жители Твери выбрали на голосовании. Большинство тверитян проголосовали за аллею Славы в Мамулино. На данном участке уже продолжили кабель наружного освещения, идёт поставка песка для пешеходных дорожек, а до конца недели начнётся укладка бордюрного камня. Останется установить детские и спортивные площадки, а также ряд других оригинальных элементов.

Парк Текстильщиков занял в голосовании третье место. В администрации Твери проходит конкурс на разработку ландшафтно-архитектурной концепции этой территории.

Второе место у улицы Можайского, четвертое у поселка Химинстита, а на пятом оказалась набережная Афанасия Никитина. Проектировщики готовят проектно-сметную документацию по этим территориям.

Седьмое место занял парк на улице Артюхиной. На участке уже завершены все подготовительные работы. А в ландшафтном парке «Тьмака» специалисты начали монтировать оригинальные полукруглые скамьи на шарах. Об этом сообщает администрация Твери.

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