2018-10-11T08:46:58+03:00
Общество

Более 500 килограммов некачественного мяса изъяли с предприятий Тверской области

Специалисты исследовали больше тысячи проб
Виктория ЖУКОВА
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В течение года специалисты проверяли мясоВ течение года специалисты проверяли мясоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области в течение года специалисты проверяли предприятия, на которых реализуется мясо и мясная продукция.

За девять месяцев проверку прошли 228 объектов, которые занимаются оборотом мясной продукции. В лабораторию на экспертизу отправили 1037 проб мяса.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, проверенное мясо соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также не было выявлено проб, которые содержат химические загрязнители. Однако, из 290 проб 14 не прошли по гигиеническим нормативам, а 29 из 533 не соответствуют микробиологическим показателям.

После проверки было изъято из оборота 159 партий мясной продукции весом более 509 кг. А по всем фактам нарушения требований Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности мяса и мясной продукции», приняты меры по приостановлению реализации продукции и меры административного воздействия.

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