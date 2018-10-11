Более 500 килограммов некачественного мяса изъяли с предприятий Тверской области

СЕГОДНЯ 08:46 2018-10-11T08:46:58+03:00

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В Тверской области в течение года специалисты проверяли предприятия, на которых реализуется мясо и мясная продукция.

За девять месяцев проверку прошли 228 объектов, которые занимаются оборотом мясной продукции. В лабораторию на экспертизу отправили 1037 проб мяса.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, проверенное мясо соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также не было выявлено проб, которые содержат химические загрязнители. Однако, из 290 проб 14 не прошли по гигиеническим нормативам, а 29 из 533 не соответствуют микробиологическим показателям.

После проверки было изъято из оборота 159 партий мясной продукции весом более 509 кг. А по всем фактам нарушения требований Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности мяса и мясной продукции», приняты меры по приостановлению реализации продукции и меры административного воздействия.