Спасатели в Твери помогли рабочим, которые оказались заблокированы на высоте 12 метров

СЕГОДНЯ 08:14 2018-10-11T08:14:32+03:00

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В Твери спасатели пришли на помощь рабочим. Днем в оперативную дежурную смену регионального УМЧС России поступило сообщение о том, что двое рабочих оказались заблокированы на высоте 12 метров. Как оказалось, у них произошел сбой гидравлического механизма подъемника. Застряли люди по адресу: площадь Гагарина, 1 корпус 77.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, на место прибыл личный состав специализированной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью автоколенчатого подъемника благополучно спустили специалистом на землю. От медицинской помощи они сами отказались.