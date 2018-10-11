2018-10-11T08:14:32+03:00
Общество

Спасатели в Твери помогли рабочим, которые оказались заблокированы на высоте 12 метров

У специалистов завис подъемник
Виктория ЖУКОВА
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Спасатели оперативно пришли на помощь. Фото: УМЧС России по Тверской областиСпасатели оперативно пришли на помощь. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Твери спасатели пришли на помощь рабочим. Днем в оперативную дежурную смену регионального УМЧС России поступило сообщение о том, что двое рабочих оказались заблокированы на высоте 12 метров. Как оказалось, у них произошел сбой гидравлического механизма подъемника. Застряли люди по адресу: площадь Гагарина, 1 корпус 77.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, на место прибыл личный состав специализированной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью автоколенчатого подъемника благополучно спустили специалистом на землю. От медицинской помощи они сами отказались.

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