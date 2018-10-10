В новые дома из аварийного жилья в Тверской области переселяли мертвые души

СЕГОДНЯ 19:23 2018-10-10T19:24:02+03:00

Договор был заключен с мужчиной, который скончался 20 лет назад

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В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении чиновника, который переселил из аварийного дома умершего жителя.

Установлено, что 5 мая 2014 года в Пено была реализована программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Жильцов старых домов должны были переселить в новый дом, который планировали построить по адресу: улица Коммунаров, 30.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2015 году в администрации поселка заключили договор социального найма с одним из жителей аварийного дома на улице Парковая. Однако этот мужчина скончался в феврале 1995 года.

По мнению прокурора, чиновник так поступил из-за личной заинтересованности. Расследование уголовного дело контролирует районная прокуратура.