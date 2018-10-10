Почетные грамоты вручили трем жителям Тверской области, которые вынесли пожилую женщину из горящего дома

СЕГОДНЯ 18:37 2018-10-10T18:37:40+03:00

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В Тверской области грамотами наградили мужчин, которые проявили настоящую стойкость и самоотверженность во время пожара.

В феврале прошлого на улице Садовая в деревне Большая Каденка Холминского сельского поселения Оленинского района загорелся жилой дом. Пламя первым заметил сосед Сергей Смирнов. Он тут же попросил своего приятеля вызвать спасателей, а сам бросился к горящему дому. Мужчина предположил, что внутри осталась парализованная женщина 1930 года рождения. Ему на помощь пришли Владимир Петров и Павел Быстров. Они вместе нашли в доме пожилую женщину и вынесли ее в безопасное место.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, почетные грамоты мужчинам вручил глава администрации Оленинского района Олег Дубов.

Также свою благодарность им выразили пожилая женщина и ее родственники. В торжестенной церемонии приняли участие и спасатели оленинского пожарно-спасательного гарнизона, которые потушили пожар.