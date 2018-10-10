2018-10-10T18:05:41+03:00
Происшествия

72-летний мужчина ударил ножом свою сожительницу в Тверской области

За это он получил условный срок
Виктория ЖУКОВА
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Суд назначил мужчине условный срок. Фото: архив "КП"Суд назначил мужчине условный срок. Фото: архив "КП"
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В Тверской области Конаковский городской суд рассмотрел дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В начале августа 72-летний мужчина выпил и поссорился со своей сожительнице. Находились они в квартире, в одном из сел Конаковского района. Во время ссоры пенсионер ударил женщину ножом в живот. Пострадавшая выбежала на улицу и попросила соседей вызывать полицию.

Полицейским женщина позже рассказала, что четыре года помогала обвиняемому по хозяйству. На свою пенсию она покупала ему продукты. Свои же деньги мужчина тратил на сигареты и спиртное. Квартиру он также сам не оплачивал.

Как сообщает пресс-служба суда, мужчина признался, что ударил женщину, потому что ему надоело слушать ее упреки. Свою вину он не отрицал. Суд назначил ему условное лишение свободы на три года.

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