Тверские спортсмены завоевали "золото" на чемпионате мира по панкратиону

СЕГОДНЯ 17:27 2018-10-10T17:27:27+03:00

Тверской борец Евгений Морозов и его воспитанник Дмитрий Излегощев - взяли золото чемпионата и первенства мира по панкратиону Фото: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

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В минувшие выходные в Москве в спортивном комплексе "ЦСКА" прошли чемпионат и первенство мира по панкратиону (вид единоборств) Всемирной федерации панкратиона. В соревнованиях участвовали команды из 24 стран. Приехали более двухсот спортсменов.

В составе сборной России выступал тверской спортсмен Евгений Морозов. Он и завоевал золотую медаль и чемпионский пояс в весовой категории 77 кг. Путевку на этот чемпионат воспитанник "СШОР по видам единоборств" заработал в прошлом году, победив на Кубке мира 2017 года.

В весовой категории 66 кг среди юношей 16-17 лет сражался спортсмен из тверского клуба Баракуда Дмитрий Излегощев.Три уверенные победы принесли ему "золото" и высшую ступень пьедестала первенства мира по панкратиону.