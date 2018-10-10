Молодежь Тверской области приглашают принять участие в акции "Я – патриот"

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-10T17:01:14+03:00

Мероприятия будут проходить с 10 по 13 октября

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В Тверской области 10 октября стартовала акция «Я – патриот». К ней также приурочены «Дни образовательных организаций ФСБ России». Мероприятия в рамках акции будут проходить в Твери, Ржеве, Торжке, Бежецке, Конаково, Кимрах до 13 октября.

Акция направлена на повышение престижа военной службы, также молодых людей информируют о возможностях поступления и обучении в образовательных учреждениях Федеральной службы безопасности.

На «Дни образовательных организаций ФСБ России» приглашены учащиеся 9-11 классов, колледжей, активисты патриотических организаций.

Гости мероприятия увидят образцы вооружений и техники, современное обмундирование и экипировку спецподразделений. Также для участников организованы выставки, посвященные образовательным организациям ФСБ. Гости мероприятий даже смогут попрактиковаться в стрельбе в лазерном и страйкбольном тире, ознакомиться с условиями поступления в образовательные организации и на службу в органы ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.