Молодежь Тверской области приглашают принять участие в акции "Я – патриот"
В Тверской области 10 октября стартовала акция «Я – патриот». К ней также приурочены «Дни образовательных организаций ФСБ России». Мероприятия в рамках акции будут проходить в Твери, Ржеве, Торжке, Бежецке, Конаково, Кимрах до 13 октября.
Акция направлена на повышение престижа военной службы, также молодых людей информируют о возможностях поступления и обучении в образовательных учреждениях Федеральной службы безопасности.
На «Дни образовательных организаций ФСБ России» приглашены учащиеся 9-11 классов, колледжей, активисты патриотических организаций.
Гости мероприятия увидят образцы вооружений и техники, современное обмундирование и экипировку спецподразделений. Также для участников организованы выставки, посвященные образовательным организациям ФСБ. Гости мероприятий даже смогут попрактиковаться в стрельбе в лазерном и страйкбольном тире, ознакомиться с условиями поступления в образовательные организации и на службу в органы ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.