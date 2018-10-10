Ушел в отставку Министр сельского хозяйства Тверской области Павел Мигулев

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-10T16:29:36+03:00

Официальных причин его отставки не называют

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В отставку ушел Заместитель председателя правительства Тверской области Министр сельского хозяйства региона Павел Мигулев. Он занимал эту должность с 2013 года.

Павел Иванович окончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности – агрономия, а после этого Московскую Высшую партийную школу. Работал Мигулев старшим агроном-мелиоратором, инструктором отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности Калининского обкома КПСС, был начальником отдела областного производственного объединения «Калининагропромхимия», а также председателем колхоза «Восход» в Калининском районе.

С 2000 года стал заведующим отделом отраслей АПК аппарата Губернатора Тверской области. В 2012 году был назначен на должность начальника управления отраслей агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Тверской области.

С сегодняшнего дня биография министра сельского хозяйства Павла Мигулева на сайте правительства Тверской области ушла в архив.

Напомним, что ранее на пенсию вышла Министр Тверской области Ирина Северина