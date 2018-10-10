Ушел в отставку Министр сельского хозяйства Тверской области Павел Мигулев
В отставку ушел Заместитель председателя правительства Тверской области Министр сельского хозяйства региона Павел Мигулев. Он занимал эту должность с 2013 года.
Павел Иванович окончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности – агрономия, а после этого Московскую Высшую партийную школу. Работал Мигулев старшим агроном-мелиоратором, инструктором отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности Калининского обкома КПСС, был начальником отдела областного производственного объединения «Калининагропромхимия», а также председателем колхоза «Восход» в Калининском районе.
С 2000 года стал заведующим отделом отраслей АПК аппарата Губернатора Тверской области. В 2012 году был назначен на должность начальника управления отраслей агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Тверской области.
С сегодняшнего дня биография министра сельского хозяйства Павла Мигулева на сайте правительства Тверской области ушла в архив.
Напомним, что ранее на пенсию вышла Министр Тверской области Ирина Северина