У уличных продавцов-должников в Твери изъяли товар
В Твери 9 октября прошла проверка объектов потребительского рынка. Уличных продавцов проверяли сотрудники департамента экономического развития администрации города совместно с судебными приставами.
Специалисты обнаружили троих нарушителей в Пролетарском и Центральном районах города. Продавцы продолжали свою деятельность, несмотря на задолженность по уплате административных штрафов. Так, например, продавец-нелегал трикотажных и шерстяных изделий у дома №19 по проспекту Чайковского должен заплатить штрафов на сумму 100 тысяч рублей. В связи с этим работа торговой точки была прекращена, а товар изъят.
Аналогичная ситуация у двух продавцов на проспекте Ленина. Женщина, которая торговала тапочками без разрешительных документов и в неустановленном месте, задолжала 80 тысяч рублей, а молодой человек, продавая очки, должен 50 тысяч рублей штрафов.
Как сообщают в администрации Твери, у нарушителей был изъят товар. Вернуть они его могут в течение 10 дней, оплатив штрафы. В противном случае, весь конфискат будет реализован, а средства от его продажи поступят в бюджет города.