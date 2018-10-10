У уличных продавцов-должников в Твери изъяли товар

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-10T16:10:21+03:00

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В Твери 9 октября прошла проверка объектов потребительского рынка. Уличных продавцов проверяли сотрудники департамента экономического развития администрации города совместно с судебными приставами.

Специалисты обнаружили троих нарушителей в Пролетарском и Центральном районах города. Продавцы продолжали свою деятельность, несмотря на задолженность по уплате административных штрафов. Так, например, продавец-нелегал трикотажных и шерстяных изделий у дома №19 по проспекту Чайковского должен заплатить штрафов на сумму 100 тысяч рублей. В связи с этим работа торговой точки была прекращена, а товар изъят.

Аналогичная ситуация у двух продавцов на проспекте Ленина. Женщина, которая торговала тапочками без разрешительных документов и в неустановленном месте, задолжала 80 тысяч рублей, а молодой человек, продавая очки, должен 50 тысяч рублей штрафов.

Как сообщают в администрации Твери, у нарушителей был изъят товар. Вернуть они его могут в течение 10 дней, оплатив штрафы. В противном случае, весь конфискат будет реализован, а средства от его продажи поступят в бюджет города.