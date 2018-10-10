Предприниматель захватил почти 750 квадратных метров земли в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-10T15:56:51+03:00

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Предпринимателю из Конаково Тверской области придется расстаться с землей, которую он самовольно захватил. Установлено, что коммерсант имея в собственности 2250 кв.м., площади, решил присвоить еще 747 кв.м. Новую территорию мужчина поспешил огородить.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в юридическом порядке было установлено, что правообладателем спорного земельного участка является РФ, который в свою очередь был предоставлен в постоянное бессрочное пользование Управлению судебного департамента в Тверской области. Коммерсанту придется вернуть землю, а также демонтировать незаконное ограждение.