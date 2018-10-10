2018-10-10T15:11:01+03:00
Общество

Пенсионерка из Твери купила два водоочистителя за 99 000 рублей

Продавец воспользовался доверчивостью потерпевшей
Альберт БОЙКОВ
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Юрлицу придется вернуть деньги пенсионеркеЮрлицу придется вернуть деньги пенсионеркеФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Твери юридическому лицу придется вернуть 85-летней пенсионерке деньги за два купленных водоочистителя. Известно, что домой к бабушке пришел представитель ООО «Водоканалплюс» и продал ей два водоочистителя «Аквафор» на общую сумму 99 200 рублей.

Впоследствии было установлено, что женщина является инвалидом второй группы, а также имеет хронические заболевания, поэтому в указанных условиях она не могла решить, необходим ли ей водоочиститель. Кроме того, воспользовавшись доверием женщины, представитель продавца оказал давление на потерпевшую.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, с общества в пользу пенсионерки взысканы деньги, которые она потратила на фильтр, 5 тысяч рублей морального вреда, а также штраф в размере 52 100 рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу, а значит может быть обжаловано.

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