На выставке в Твери более 300 лучших гончаров России представят свои работы

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-10T15:27:10+03:00

На выставке есть игрушки, свистульки, различные сувениры, посуда, декоративные панно, скульптурные композиции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Твери сегодня, 10 октября, открывается VIII Всероссийская выставка-смотр «Гончары России. Глиняная игрушка, детская художественная керамика». В музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной посетители смогут увидеть красоту глиняной пластики в изделиях лучших мастеров-керамистов страны.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, выставка регулярно проводится с 1997 года как триеннале – смотр произведений российских мастеров игрушки и художественной керамики, созданных за последние три года.

В этом году экспозиция выставки состоит из более 1000 экспонатов. Свои работы представили более 300 авторов из 22 субъектов РФ. Тверскую область представили мастера из Кимрского, Конаковского, Лихославльского, Удомельского районов, городов Твери и Торжка.

Экспонаты на выставке самые разные: игрушки, свистульки, различные сувениры, посуда, декоративные панно, скульптурные композиции. Работать выставка будет до 6 января.