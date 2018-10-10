Мотоциклист без шлема и без прав врезался в фургон в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-10T14:36:00+03:00

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В Тверской области 9 октября мотоциклист без прав спровоцировал аварию. Произошло это около 16:40 на 46 км автодороги «М-10-Конаково-Иваньково» Конаковского района.

32-летний мужчина ехал на мотоцикле «Минск» в сторону Дубны. По дороге он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущуюся впереди в попутном направлении иномарку «Фиат Дукато», который управлял 30-летний водитель.

Автовладелец в момент столкновения стал снижать скорость перед перекрестком для разворота и включил соответствующий подворотник.

Как сообщают в УГИБДД России по Тверской области, мотоциклист ехал без шлема и получил травмы. Его госпитализировали в больницу.