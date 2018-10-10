Приставы разыскивают жителя Твери за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-10T14:00:33+03:00

Мужчина - злостный алиментщик Фото: Межрайонный отдел судебных приставов по розыску УФССП по Тверской области

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В Тверской области разыскивают жителя областного центра за неуплату алиментов. Уткин Михаил Николаевич 1982 года рождения уже три года не выплачивает алименты.

По информации Межрайонного отдела судебных приставов по розыску УФССП по Тверской области, мужчина по решению суда с 2015 года должен ежемесячно выплачивать алименты на содержания своего ребенка. Однако отец скрывается от приставов и нигде официально не работает.

Он уже задолжал порядка 200 тысяч рублей.

Информацию о местонахождении данного человека приставы просят сообщить по телефонам: 8 (48 22) 50 56 17 (Межрайонный отдел судебных приставов по розыску), 8 (48 22) 55 93 97 (дежурная часть Управления), 8 (48 22) 50 42 89 (круглосуточный «телефон доверия»).