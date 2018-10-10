2018-10-10T14:00:33+03:00
Общество

Приставы разыскивают жителя Твери за неуплату алиментов

Мужчина должен порядка 200 тысяч рублей
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Мужчина - злостный алиментщик Фото: Межрайонный отдел судебных приставов по розыску УФССП по Тверской областиМужчина - злостный алиментщик Фото: Межрайонный отдел судебных приставов по розыску УФССП по Тверской области
Изменить размер текста:

В Тверской области разыскивают жителя областного центра за неуплату алиментов. Уткин Михаил Николаевич 1982 года рождения уже три года не выплачивает алименты.

По информации Межрайонного отдела судебных приставов по розыску УФССП по Тверской области, мужчина по решению суда с 2015 года должен ежемесячно выплачивать алименты на содержания своего ребенка. Однако отец скрывается от приставов и нигде официально не работает.

Он уже задолжал порядка 200 тысяч рублей.

Информацию о местонахождении данного человека приставы просят сообщить по телефонам: 8 (48 22) 50 56 17 (Межрайонный отдел судебных приставов по розыску), 8 (48 22) 55 93 97 (дежурная часть Управления), 8 (48 22) 50 42 89 (круглосуточный «телефон доверия»).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мотоциклист без шлема и без прав врезался в фургон в Тверской области
В Твери пройдут отборочные туры чемпионата по чтению вслух
В Тверской области дорожают яйца, а дешевеет гречка и пиво
Две мошенницы сняли порчу и похитили почти 300 тысяч рублей у пенсионерки в Тверской области
Пьяный водитель собрал паровозик из трех машин в центре Твери
Министр финансов Тверской области Ирина Северина вышла на пенсию
Суд отправил под домашний арест завотделением клиники Тверского медуниверситета
Холодной воды до обеда не будет в двух районах Твери
Полицейские задержали мужчину, который угнал автомобиль с парковки торгового центра в Твери
Молодой водитель жигуленка пострадал в ДТП в Тверской области
Пьяный мужчина попал в аварию в Тверской области и поджег свой автомобиль, чтобы скрыть следы
Два человека погибли во время пожара в квартире в Твери
36 территорий было обустроено по Программе поддержке местных инициатив в Твери
В областную больницу Твери перевели выжившего пассажира маршрутки, которая попала в страшную аварию
В Твери 13-летний подросток прыгнул в Волгу с моста