В Твери пройдут отборочные туры чемпионата по чтению вслух

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-10T13:27:37+03:00

Участвовать могут школьники от 14 до 17 лет

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Отборочные туры чемпионата по чтению вслух для старшеклассников "Страница 19" стартуют в Твери с 22 октября, участвовать может любой желающий от 14 до 17 лет. Для этого нужно обратиться к руководству школы, участие бесплатное и добровольное.

В чемпионате участвует 41 регион России и более 100 000 человек.

Цель проекта - помочь школьникам полюбить чтение, выйти из формальной среды общеобразовательного процесса и открыть в себе новые таланты. Организаторы ищут талантливых юных чтецов из больших и малых городов России, которые прочитают вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг русской и зарубежной прозы, поэзии.

Супер-финал состоится в Москве на сцене учебного театра Школы-студии МХАТ.