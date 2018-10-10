2018-10-10T13:27:37+03:00
Общество

В Твери пройдут отборочные туры чемпионата по чтению вслух

Участвовать могут школьники от 14 до 17 лет
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Стихи или проза?Стихи или проза?Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Отборочные туры чемпионата по чтению вслух для старшеклассников "Страница 19" стартуют в Твери с 22 октября, участвовать может любой желающий от 14 до 17 лет. Для этого нужно обратиться к руководству школы, участие бесплатное и добровольное.

В чемпионате участвует 41 регион России и более 100 000 человек.

Цель проекта - помочь школьникам полюбить чтение, выйти из формальной среды общеобразовательного процесса и открыть в себе новые таланты. Организаторы ищут талантливых юных чтецов из больших и малых городов России, которые прочитают вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг русской и зарубежной прозы, поэзии.

Супер-финал состоится в Москве на сцене учебного театра Школы-студии МХАТ.

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