В Тверской области дорожают яйца, а дешевеет гречка и пиво

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-10T13:19:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Данные об изменении средних потребительских цен в Тверском регионе опубликовал Тверьстат. За прошедший месяц больше всего подорожали яйца - на 20% и пшено на 9,4%. Немного в цене прибавили мясопродукты (1,6%), колбасные изделия (1,8%), рыбное филе (2,4%), глазированные сырки (2,9%) и сахар (3,2%).

При этом было зарегистрировано сезонное снижение цен на картофель (26,8%) и другую плодоовощную продукцию: чеснок, лук, морковь, свеклу, яблоки, виноград (в общем 15-43%).

Упали цены и на сельдь, молоко, сыр, шоколад, а также на гречку и макароны. На 2,5-3,3% стало дешевле пиво зарубежных торговых марок.

По данным ведомства среди непродовольственных товаров в сентябре зарегистрирован прирост цен на сезонную одежду. Дороже стали стиральные машины, сотовые телефоны и строительные материалы.

Цена газового моторного топлива за месяц выросла - на 5,7%.