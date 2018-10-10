2018-10-10T13:19:06+03:00
Общество

В Тверской области дорожают яйца, а дешевеет гречка и пиво

Тверьстат опубликовал итоги очередного ежемесячного мониторинга
Виктория ЖУКОВА
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В цене резко прибавили яйцаВ цене резко прибавили яйцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Данные об изменении средних потребительских цен в Тверском регионе опубликовал Тверьстат. За прошедший месяц больше всего подорожали яйца - на 20% и пшено на 9,4%. Немного в цене прибавили мясопродукты (1,6%), колбасные изделия (1,8%), рыбное филе (2,4%), глазированные сырки (2,9%) и сахар (3,2%).

При этом было зарегистрировано сезонное снижение цен на картофель (26,8%) и другую плодоовощную продукцию: чеснок, лук, морковь, свеклу, яблоки, виноград (в общем 15-43%).

Упали цены и на сельдь, молоко, сыр, шоколад, а также на гречку и макароны. На 2,5-3,3% стало дешевле пиво зарубежных торговых марок.

По данным ведомства среди непродовольственных товаров в сентябре зарегистрирован прирост цен на сезонную одежду. Дороже стали стиральные машины, сотовые телефоны и строительные материалы.

Цена газового моторного топлива за месяц выросла - на 5,7%.

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