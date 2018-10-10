2018-10-10T12:38:28+03:00
Происшествия

Две мошенницы сняли порчу и похитили почти 300 тысяч рублей у пенсионерки в Тверской области

Деньги они потребовали для «ритуала очищения»
Виктория ЖУКОВА
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Возбуждено уголовное дело. Фото: архив "КП"Возбуждено уголовное дело. Фото: архив "КП"
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В Тверской области к полицейским обратилась 69-летняя жительница Вышнего Волочка. Пенсионерка сообщила, что ее обманули мошенницы. В день происшествия к ней в квартиру пришли две незнакомые женщины. Они предложили снять с хозяйки порчу.

В квартире злоумышленницы убедили пенсионерку отдать им все деньги для «ритуала очищения». Получив 294 500 рублей подозреваемые ушли.

Полицейские установили личности злоумышленниц. Ими оказались две безработные жительницы Волгограда.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, подозреваемые сознались в содеянном. Однако все похищенные деньги они успели потратить. Злоумышленницы находятся под арестом. Оперативники проверяют женщин на причастность к другим преступлениям.

Возбуждено уголовное дело.

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