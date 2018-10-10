Пьяный водитель собрал паровозик из трех машин в центре Твери
Травмы получила одна женщина
Авария произошла в центре Твери. Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В центре Твери дорогу не поделили сразу три автомобиля. Виновником аварии стал пьяный 37-летний водитель автомобиля «МАЗДА 3».
По информации региональной Госавтоинспекции, 9 октября около 15:00 мужчина ехал по улице Желябова. Он не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «ВАЗ 21102» и врезался в него. А отечественная легковушка протаранила «Ниссан Жук», который ехал впереди него. Паровозик собрался в районе дома №58.
В результате аварии травмы получила 37-летния женщина-водитель ВАЗа. Медики осмотрели ее на месте происшествия и отпустили.