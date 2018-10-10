Суд отправил под домашний арест завотделением клиники Тверского медуниверситета

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-10T11:04:19+03:00

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В Твери в Московском районном суде была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении врача клиники Тверского медуниверситета. При этом следователь ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, что 9 октября следователи СК при участии ФСБ и сотрудников полиции задержали семь медработников клиники. Они подозреваются в мошенничестве. Медики по поддельным документам о проведенных операциях получали деньги из Территориального фонда обязательного медицинского страхования. По версии следствия, злоумышленники похитили более 1,7 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба суда, арестован заведующий кардиохирургическим отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ТГМУ. В течение двух месяцев он не должен покидать свое жилье, а также общаться со свидетелями и другими обвиняемыми по делу.