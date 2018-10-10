Холодной воды до обеда не будет в двух районах Твери
В Твери в трех районах проходят работы на линии холодного водоснабжения. В связи с этим в ряде домов ожидаются отключения холодной воды.
В Заволжском районе из-за строительно-ремонтных работ на улице Заречная до 13:00 воду перекрыли в ближайших домах по улице Голландская.
Также до 14:00 холодную воду отключили в частных домах на улице Жореса и в ветклинике на улице Скворцова-Степанова.
В Центральном районе специалисты меняют участок сети. С 13:20 до 16:20 холодную воду планируется отключить на улицах Кайкова и Ерофеева.
В Пролетарском районе на проспекте 50 лет Октября коммунальщики проводят планово-предупредительные работы на насосной станции. Из-за этого возможно понижение давления холодной воды в домах на проспекте 50 лет Октября и Мигаловской набережной.