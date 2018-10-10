Холодной воды до обеда не будет в двух районах Твери

СЕГОДНЯ 10:32 2018-10-10T10:32:38+03:00

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В Твери в трех районах проходят работы на линии холодного водоснабжения. В связи с этим в ряде домов ожидаются отключения холодной воды.

В Заволжском районе из-за строительно-ремонтных работ на улице Заречная до 13:00 воду перекрыли в ближайших домах по улице Голландская.

Также до 14:00 холодную воду отключили в частных домах на улице Жореса и в ветклинике на улице Скворцова-Степанова.

В Центральном районе специалисты меняют участок сети. С 13:20 до 16:20 холодную воду планируется отключить на улицах Кайкова и Ерофеева.

В Пролетарском районе на проспекте 50 лет Октября коммунальщики проводят планово-предупредительные работы на насосной станции. Из-за этого возможно понижение давления холодной воды в домах на проспекте 50 лет Октября и Мигаловской набережной.