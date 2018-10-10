Полицейские задержали мужчину, который угнал автомобиль с парковки торгового центра в Твери

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-10T10:03:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери полицейские разыскали угнанный автомобиль. В полицию обратился 31-летний житель Смоленской области. Мужчина рассказал, что с парковки возле торгового центра в Твери у него похитили автомобиль марки «Мицубиси». При этом машина не была оборудована противоугонной сигнализацией, а ключи от замка зажигания владелец оставил в салоне.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка опросили заявителя и осмотрели территорию. Информацию об автомобиле получили патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий похищенное транспортное средство было обнаружено сотрудниками ДПС в деревне Старое Мелково Конаковского района, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области

По подозрению в угоне был задержан ранее судимый 36-летний житель Твери. Полицейские также установили, что мужчина причастен к аналогичным преступлениям. В его отношении возбуждено уголовное дело.